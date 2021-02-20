Мозес назвал Тедеско одной из главных причин своего перехода в "Спартак"

ТАСС, 20 февраля. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско стал одной из главных причин перехода в команду Виктора Мозеса. Об этом заявил сам футболист, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Мозес перешел в "Спартак" на правах аренды из английского "Челси" в октябре 2020 года.

"Доменико был одной из главных причин, почему я перешел в "Спартак", - сказал Мозес. - Потрясающий человек и отличный тренер. Он делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передается команде".

"Он гонит нас вперед и вселяет уверенность, что мы способны победить в каждом матче. Тедеско требует этого - побед всегда и над всеми. Играем мы с лидерами или с командами из нижней части таблицы, посыл один - идите и выиграйте. А еще он просит получать удовольствие, наслаждаться футболом, в который мы играем", - добавил 30-летний Мозес.