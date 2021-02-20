Ничушкин рассказал о подготовке к матчу НХЛ на открытом воздухе на озере Тахо

ТАСС, 20 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерий Ничушкин рассказал о подготовке и тренировке команды перед первым в сезоне матче на открытом воздухе, который пройдет на берегу озера Тахо в штате Невада. Комментарий Ничушкина приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

20 февраля "Колорадо" на южном берегу озера Тахо в штате Невада сыграет с "Вегасом", встреча начнется в 23:00 мск. 21 февраля в 22:00 мск на той же площадке встретятся "Бостон" и "Филадельфия".

"Мы и визоры затемненные ставим, но все равно, если честно, солнце пробивает в глаза, - сказал Ничушкин. - В целом нас ждет динамичная игра, и все будут в одинаковых условиях. Разве что будет трудно вратарю, которому придется играть против солнца, но в целом не критично. Тут одинаково отовсюду идет отражение".

"Кстати, это место в Тахо очень похоже на природу возле Тургояка (озеро на территории Миасского городского округа Челябинской области - прим. ТАСС). Такая же дикая, много сосен. Немного прохладно, но на солнце нормально, с озера дует очень такой неплохой ветер. Надеюсь, он не сильно будет мешать игре", - добавил нападающий "Колорадо".

"Колорадо" после 13 матчей набрал 17 очков и расположился на третьем месте в таблице Западного дивизиона. "Вегас" занимает вторую позицию, набрав 21 очко за 14 встреч.