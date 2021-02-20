УрФУ примет тестовые соревнования Универсиады-2023 на отремонтированных объектах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Тестовые соревнования Универсиады-2023 пройдут на отремонтированных объектах Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом ТАСС сообщил один из заместителей председателя регионального оргкомитета Универсиады-2023, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Ранее сообщалось, что члены инспекционной комиссии Международной федерации университетского спорта (FISU) считают важным использовать для Универсиады-2023 спортивные объекты Уральского федерального университета (УрФУ). Стадион, легкоатлетический манеж, бассейн и спортивный комплекс игровых видов спорта будут подготовлены к проведению соревнований.

"На отремонтированных объектах вуза пройдут тестовые соревнования", - сказал Кокшаров.

Первые шесть тестовых соревнований по шести видам спорта пройдут в 2022 году, главным мероприятием станет мировое первенство FISU по боевым искусствам. В 2023 году планируются 12 тестовых соревнований по 17 видам спорта.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.