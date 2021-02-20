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НХЛ

"Флорида" разгромила "Детройт" в матче НХЛ. Бобровский не сыграл в третьей встрече подряд

Игра закончилась со счетом 7:2
Хоккеисты "Флориды" AP Photo/Paul Sancya
Описание
Хоккеисты "Флориды"
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 20 февраля. "Флорида" со счетом 7:2 обыграла "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Юхо Ламмикко (7-я минута), Маккензи Уигар (8), Патрик Хёрнквист (13, 46), Александр Барков (16), Аарон Экблад (40), Энтони Даклер (49). За "Детройт" отличились Бобби Райан (15), Валттери Филппула (43).

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский остался в запасе. Россиянин не сыграл в третьей игре команды подряд. Последнюю встречу он провел 14 февраля против "Тампы" (1:6), всего на счету Бобровского семь матчей в нынешнем сезоне НХЛ.

"Флорида" набрала 24 очка за 15 матчей и поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона. "Детройт" занимает последнее место с 11 очками в 19 играх.

Следующий матч команды проведут в Детройте 21 февраля.

В другой встрече игрового дня "Каролина" на своей площадке обыграла "Чикаго" (5:3).

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