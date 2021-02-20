"Флорида" разгромила "Детройт" в матче НХЛ. Бобровский не сыграл в третьей встрече подряд

В составе победителей шайбы забросили Юхо Ламмикко (7-я минута), Маккензи Уигар (8), Патрик Хёрнквист (13, 46), Александр Барков (16), Аарон Экблад (40), Энтони Даклер (49). За "Детройт" отличились Бобби Райан (15), Валттери Филппула (43).

ТАСС, 20 февраля. "Флорида" со счетом 7:2 обыграла "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский остался в запасе. Россиянин не сыграл в третьей игре команды подряд. Последнюю встречу он провел 14 февраля против "Тампы" (1:6), всего на счету Бобровского семь матчей в нынешнем сезоне НХЛ.

"Флорида" набрала 24 очка за 15 матчей и поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона. "Детройт" занимает последнее место с 11 очками в 19 играх.

Следующий матч команды проведут в Детройте 21 февраля.

В другой встрече игрового дня "Каролина" на своей площадке обыграла "Чикаго" (5:3).