"Флорида" разгромила "Детройт" в матче НХЛ. Бобровский не сыграл в третьей встрече подряд

ТАСС, 20 февраля. "Флорида" со счетом 7:2 обыграла "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Юхо Ламмикко (7-я минута), Маккензи Уигар (8), Патрик Хёрнквист (13, 46), Александр Барков (16), Аарон Экблад (40), Энтони Даклер (49). За "Детройт" отличились Бобби Райан (15), Валттери Филппула (43).
Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский остался в запасе. Россиянин не сыграл в третьей игре команды подряд. Последнюю встречу он провел 14 февраля против "Тампы" (1:6), всего на счету Бобровского семь матчей в нынешнем сезоне НХЛ.
"Флорида" набрала 24 очка за 15 матчей и поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона. "Детройт" занимает последнее место с 11 очками в 19 играх.
Следующий матч команды проведут в Детройте 21 февраля.
В другой встрече игрового дня "Каролина" на своей площадке обыграла "Чикаго" (5:3).