"Филадельфия" обыграла "Чикаго" в матче НБА, Эмбиид набрал 50 очков

ТАСС, 20 февраля. "Филадельфия" со счетом 112:105 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (50 очков + 17 подборов).

В другом матче игрового дня "Денвер" на выезде переиграл "Кливленд" (120:103), разыгрывающий гостей Джамал Мюррэй также набрал 50 очков. Это второй случай в нынешнем сезоне, когда несколько игроков зарабатывают 50 и более очков за матч в один игровой день. 7 февраля это сделали Стефен Карри (57 очков, "Голден Стэйт") и Никола Йокич (50 очков, "Денвер"). Мюррэй также стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков без штрафных бросков.

"Филадельфия" с 20 победами в 30 матчах занимает первое место в таблице Восточной конференции. "Чикаго" занимает девятую позицию, выиграв в 12 играх из 28.

Следующий матч "Филадельфия" проведет 22 февраля на выезде против "Торонто". "Чикаго" 21 февраля дома встретится с "Сакраменто".