WADA не против использования "Спутника V", но отправило в РУСАДА запрос о вакцине

Ранее WADA сообщило ТАСС, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов с целью защиты от коронавируса.

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет оснований полагать, что с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил. В то же время, как сообщили ТАСС в пресс-службе WADA, был отправлен запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения дополнительной информации о вакцине.

"Что касается вакцины "Спутник V", WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. Однако у WADA нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил", - сообщил представитель пресс-службы.

В WADA уточнили, что делали соответствующие запросы в национальные антидопинговые агентства и других стран, где производятся вакцины от коронавируса.

"Например, мы регулярно контактировали с Британским антидопинговым агентством по поводу вакцин, произведенных в этой стране, - продолжил собеседник ТАСС. - Кроме того, WADA имеет меморандумы о взаимопонимании с некоторыми отдельными производителями, такими как Pfizer и AstraZeneca, а также с Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), поэтому в этих случаях мы можем иметь возможность обратиться непосредственно к компаниям".

На данный момент кроме российского "Спутник V" в мире также используются три вакцины, разработанные в США, две - в Великобритании, шесть китайских, по одной из Германии и Индии.