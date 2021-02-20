Руководитель "Хаас": извлеченные из критики уроки помогут Мазепину в карьере в "Формуле-1"

9 декабря прошлого года в Instagram Мазепина появилось видео, где он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, находящейся на заднем. Позднее видео было удалено. Данный инцидент вызвал негативную реакцию у общественности, а руководство "Хаас" и "Формулы-1" осудили действия гонщика. Впоследствии Мазепин принес извинения, а команда заявила, что проведет расследование ситуации.

ТАСС, 20 февраля. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин извлек уроки из критики болельщиков относительно ситуации с резонансным видео, и они помогут ему в дальнейшей карьере. Такое мнение высказал руководитель команды Гюнтер Штайнер, которого цитирует портал Racer .

"Мы продолжаем вести диалог с Никитой о многом, в том числе о том, что произошло в конце прошлого сезона, - сказал Штайнер. - Он немедленно взял на себя ответственность за свои действия - извинился, извлек уроки из этого опыта, он, несомненно, был наказан и применит все это в своей дальнейшей карьере в "Формуле-1".

"Реакция в социальных сетях на него по-прежнему сильна. Уважая тот факт, что люди имеют право выражать свое мнение, мы как команда предоставили Никите лучшие условия для извлечения уроков из этой ситуации, но теперь, когда гонка в Бахрейне все ближе, появилась возможность сосредоточиться на предстоящем сезоне", - добавил технический директор "Хаас".

Мазепину 21 год, он станет четвертым российским пилотом в истории "Формулы-1". До него в "королевских гонках" выступали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят. В 2020 году Мазепин выступал в "Формуле-2", заняв пятое место по итогам чемпионата.

Первый этап "Формулы-1" сезона-2021 пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.