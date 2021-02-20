Фетисов: массажист Чекмарев привнес в НХЛ новую культуру в своем деле

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский массажист Сергей Чекмарев, работавший в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", привнес в США новую культуру в своем деле. Об этом ТАСС рассказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта", двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В субботу главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл на пресс-конференции сообщил, что Чекмарев скончался на 66-м году жизни.

"В США он привнес новую культуру в своем деле, это высочайшего уровня специалист, при нем был совершенно другой смысл подготовки и реабилитации спортсменов. Когда мы приехали, не во всех командах были массажисты, а когда появился Сергей, стало совершенно другое настроение в раздевалке. Он знал, как каждому замотать клюшку, как коньки наточить, что сказать. У него были огромные душа и сердца, такого отношения я ни у кого не помню", - отметил Фетисов.

"Для меня он был как старший брат. Он жил интересами каждого из нас, команды в целом - удивительный человек. Он за каждого переживал больше, чем за себя. В командах, в которых я играл, без Сергея не было бы побед, этой атмосферы и самое главное здоровья у хоккеистов", - добавил собеседник агентства.

Причина смерти Чекмарева пока не уточняется. "Буквально позавчера мы с ним долго разговаривали, вообще не верится, он был в хорошем настроении все время. Я сегодня проснулся, и Саша Овечкин прислал мне ссылку на то, что Сергей умер. Какая-то нелепая история, не хочу верить в то, что Сергея нет", - заключил Фетисов.

Чекмарев работал в "Детройте" с 1998 года, при нем команда завоевала два Кубка Стэнли (сезон-2001/02, 2007/08). Ранее на клубном уровне работал также с "Сан-Хосе", швейцарским "Лугано" и московским ЦСКА. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России, при нем были завоеваны три золотые награды Олимпийских игр (1984, 1988, 1992) и четыре - чемпионатов мира (1983, 1986, 1989, 1990).