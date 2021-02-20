СМИ: "Реал" ищет спонсоров для восполнения €300 млн в бюджете

ТАСС, 20 февраля. Испанский футбольный клуб "Реал" начал поиск спонсоров, чтобы восполнить €300 млн в бюджете. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Клуб начал вести переговоры с компанией из Саудовской Аравии, которая владеет крупным тематическим парком в стране. По информации The Times, на встречах представители обсуждали десятилетний контракт на сумму €150 млн. Также рассматривалась возможность спонсирования женской команды.

Ранее руководство "Реала" подписало соглашение на €205 млн с американской компанией до 2027 года.

"Реал" занимает второе место в чемпионате Испании с 49 очками после 23 матчей. В 21-м веке мадридский клуб пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре - Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.