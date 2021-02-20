Бой за титул чемпиона мира по боксу Власов - Смит может пройти в апреле

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бой между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе может пройти в апреле. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Олег Богданов.

Поединок должен был пройти 13 февраля в США, но был отменен из-за положительного теста Власова на коронавирус. Россиянин был помещен на 10-дневный карантин.

"Бой может пройти в апреле. Максима могут завтра выпустить из карантина в случае отрицательного теста", - сказал Богданов.

В активе 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения. В послужном списке 31-летнего Смита 26 побед (21 нокаутом), 3 поражения.