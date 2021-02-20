Борзаковский: сборная России по легкой атлетике имеет все условия для подготовки к Играм

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике в настоящее время не испытывает финансовых проблем при подготовке к Олимпийским играм в Токио, она имеет возможность использовать в полном объеме федеральные тренировочные базы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

"Министерство спорта России и центр спортивной подготовки нас полностью поддерживают. Да, мы понимаем, что сейчас вся страна переживает не самые простые в экономическом плане времена, поэтому определенные сложности есть сейчас практически у каждого вида спорта. Но сборные никаких проблем с финансированием не испытывают, мы, как и в прошлые годы, можем в прежнем объеме использовать федеральные тренировочные базы, наши подготовительные планы никто не сокращал. У сборной России по легкой атлетике есть все условия для качественной подготовки к Олимпийским играм", - отметил Борзаковский.

"Что касается регионов, то там случилось определенное сокращение финансирования, но это вполне объяснимо в нынешней ситуации. Мы, в свою очередь, благодарим министерство спорта и центр спортивной подготовки за полную поддержку", - добавил главный тренер национальной команды.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские легкоатлеты смогут выступить на этих соревнованиях только при наличии нейтрального статуса.