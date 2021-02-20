Главный тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит остаток чемпионата мира

ТАСС, 20 февраля. Главный тренер российской команды Валерий Польховский пропустит остаток чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России", - говорится в сообщении.