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Чемпионат мира по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит остаток чемпионата мира

У него проблемы со здоровьем, в пятницу тренер был доставлен на скорой помощи в госпиталь
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский Сергей Русанов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский
© Сергей Русанов/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. Главный тренер российской команды Валерий Польховский пропустит остаток чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России", - говорится в сообщении.

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