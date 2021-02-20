Экипировка российских спортсменов на Олимпиаде в Токио будет представлена в апреле

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Экипировка российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК) и будет представлена в апреле. Об этом ТАСС заявила основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.

Россияне на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ROC

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

"На Олимпийские игры в Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России, на логотипе ОКР будут сохранены цвета триколора, - сказала Задорина. - Как я уже говорила, разрабатывая экипировку для XXXII летних Олимпийских игр, мы были готовы к возможному ряду ограничений по использованию российской символики. Мы учитываем все пожелания МОК, и в связи с новыми вводными согласованы несколько новых элементов экипировки с логотипом ОКР. В апреле мы представим олимпийскую коллекцию для болельщиков, также покажем основную коллекцию экипировки, в которой будут наши спортсмены на Играх".

"В июне начнет работу экипировочный центр Zasport, где российские атлеты и члены делегации получат полный комплект экипировки, включая новые артикулы с логотипом Олимпийского комитета России", - добавила Задорина.