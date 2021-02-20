Сборная России по легкой атлетике начнет подготовку к летнему сезону, не выезжая за рубеж

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике возобновит централизованную подготовку к летнему олимпийскому сезону 12 марта, спортсмены пока будут тренироваться только на федеральных базах страны. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

"Сейчас мы пока никуда не выезжаем за границу, потому что в очень многие страны доступ еще ограничен. Пока мы будем тренироваться только внутри страны. Если в апреле Киргизия откроет свои границы, то в этом случае небольшую группу спортсменов мы можем туда отправить", - сказал Борзаковский.

"Первые весенние централизованные тренировочные сборы стартуют 12 марта. Местами их проведения будут базы в Кисловодске, Сочи и Адлере. К летнему сезону там будет готовиться как основная команда, так и резерв", - добавил главный тренер.

В сезоне-2020 часть российских легкоатлетов первые весенние сборы проводила в Португалии и Киргизии. Из-за пандемии коронавируса, объявленной в момент, когда команда уже находилась за рубежом, тренировочные мероприятия были прерваны и спортсмены вынуждены были раньше времени вернуться домой.