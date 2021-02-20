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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Непряева готова выступить в первой гонке чемпионата мира по лыжным гонкам

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне 29 января россиянка сломала руку
Наталья Непряева EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева будет готова принять участие в стартовой гонке чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

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29 января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве 31 января.

"Думаю, что в первой гонке чемпионата мира она будет готова стартовать", - сказал Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германском Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Первая женская лыжная гонка состоится 25 февраля. Спортсменки разыграют медали в спринте.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 - третье.

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