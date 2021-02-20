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Футбол в Испании

В Испании футбольный тренер дисквалифицирован на 73 матча за нападение на судью

Инцидент произошел во время матча юношеской команды "Хувентуд Лос Карменес"

ТАСС, 20 февраля. Тренер испанской юношеской футбольной команды "Хувентуд Лос Карменес" Гонсало Бараона Мартин получил 73 матча дисквалификации за неподобающее поведение по отношению к арбитру во время матча. Об этом сообщает издание Marca.

Инцидент произошел во время гостевого матча "Хувентуд Лос Карменес" в восьмом туре против "Ментемы Боадильи", который прошел 7 февраля.

Бараона Мартин получил удаление в матче, угрожал и напал на 17-летнего арбитра и попал под санкции Мадридской федерации футбола. Тренер был дисквалифицирован на 40 матчей за нападение на судью, которому потребовалась помощь медиков, на 20 - за угрозы, принуждение и призывы к насильственным действиям, на 12 - за попытку нападения на арбитра и на один - за двойное предупреждение во время матча.

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