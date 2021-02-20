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Бокс

Бой Поветкина может быть перенесен из-за соперника

Поединок с Диллианом Уайтом должен состояться 6 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом могут перенести из-за того, что британец должен будет пройти карантин. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Диллиан был в Португалии, которая находится в так называемой "красной зоне". И здесь весь вопрос в карантине, который Диллиану предстоит. Поэтому бой может быть перенесен, резервная дата - 27 марта", - сказал собеседник агентства.

Реванш Поветкин - Уайт должен состояться 6 марта. Однако место проведения поединка до сих пор не названо.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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