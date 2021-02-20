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Санкции WADA против российского спорта

Логотип ОКР будет использоваться на флаге и экипировке российских олимпийцев

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям WADA, российские сборные на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Логотип Олимпийского комитета России (ОКР) будет использоваться на флаге и экипировке российских спортсменов на Олимпиаде 2021 года в Токио. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

"Название команды будет ROC (Russian Olympic Committee). Хотел бы обратить внимание, что в отличие от Пхёнчхана, где ОКР был временно отстранен, в ближайших Играх ОКР будет принимать участие. На экипировке, мы полагаем, будет только логотип ОКР, на нем четко имеющие фантазию увидят прямой референт цветов российского триколора. К сожалению, не удалось отстоять сам флаг, но его цвета будут использоваться в течение двух лет", - отметил Поздняков.

"Смысл аббревиатуры, во-первых, это телевизионные трансляции. Во-вторых, все стороны сошлись во мнении, что к слову "российский" должно быть добавлено слово "нейтральный". Все стороны пришли к выводу, что это слово не нужно использовать, а ограничиться аббревиатурой. Это консенсус, к которому пришли стороны", - добавил президент ОКР.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичСанкции WADA против российского спорта
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