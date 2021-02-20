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Санкции WADA против российского спорта

Большинство федераций смогут использовать на ЧМ свои логотипы с цветами флага России

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Большинство российских спортивных федераций смогут использовать собственные логотипы с использованием цветов в том числе национального флага на предстоящих чемпионатах мира. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Большинство федераций будут использовать свои собственные логотипы с использованием цветов в том числе национального флага. Кроме СБР [Союза биатлонистов России], который, как мы знаем, продолжает спор по этой теме", - сообщил Поздняков.

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Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

Поздняков прояснил, в каких случаях национальные федерации на чемпионатах мира могут использовать логотип ОКР. "В данных руководящих принципах заложен механизм, что в случае невозможности использования логотипов национальных федераций можно по согласованию использовать логотип ОКР. Как, например, на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта", - отметил он.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичСанкции WADA против российского спорта
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