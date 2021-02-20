Майгуров: Гараничев не настаивал на участии в эстафете и покинул чемпионат мира

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев не настаивал на своем участии в эстафете и покинул чемпионат мира, который проходит в словенской Поклюке. Об этом журналистам сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

На турнире Гараничев принял участие только в индивидуальной гонке, в которой стал 16-м (отставание - 3 минуты 30,9 секунды; 2 промаха).

"Гараничев уехал. Мы с ним это обсудили, у него была личная неуверенность в участии в эстафете, - сказал Майгуров. - Он от нее не отказывался, но и не настаивал".

Чемпионат мира завершится 21 февраля. На турнире российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали. 20 февраля пройдет мужская эстафета. В составе российской команды участие в гонке примут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.