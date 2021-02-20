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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонистке Павловой оказали медицинскую помощь после финиша в эстафете на ЧМ

Спортсменка стартовала первой из российской команды, после финиша она несколько минут не могла подняться на ноги
Евгения Павлова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Павлова
© Станислав Красильников/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российской биатлонистке Евгении Павловой потребовалась медицинская помощь после финиша в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Павлова стартовала первой из российской команды, после финиша спортсменка несколько минут не могла подняться на ноги

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"Мне было настолько плохо, что тошнило, у меня кружилась голова, я не могла встать, - сказала Павлова. - Это следствие того, что "горняшка" прикрыла. Это горы, здесь людям плохо, даже если они просто стоят, а мы еще и бегаем. После финиша я ждала доктора, чтобы он мне дал таблетку, мне было плохо".

Ранее Павлова высказала мнение, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее, обвинив в ошибке главного тренера сборной России Валерия Польховского.

Чемпионат мира завершится 21 февраля.

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