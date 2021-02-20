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Чемпионат мира по биатлону

Павлова обратилась к биатлонным болельщикам в связи с плохим выступлением на ЧМ

Российские спортсмены не завоевали на турнире пока ни одной медали
Евгения Павлова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Павлова
© Станислав Красильников/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова обратилась к болельщикам в связи с плохим выступлением на чемпионате мира. Заявление журналистам она сделала после женской эстафеты, в которой команда заняла 11-е место.

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Павлова в четверг после одиночной смешанной эстафеты заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее.

"Нашим любимым болельщикам хочу сказать, что я не жалуюсь, не сваливаю ни на кого ответственность, всю вину я беру на себя. Я больше всех переживаю, что провалила главный старт этого сезона. Мне очень обидно за такое самочувствие", - сказала Павлова.

"Но мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем делать: мы живем там, где нам сказали, и тренируемся по плану, который нам написали", - добавила она.

Павлова завершила выступление на чемпионате мира, в воскресенье пройдут масс-старты. Российскую женскую команду представят Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Российские спортсмены не завоевали на турнире в Словении пока ни одной медали.

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