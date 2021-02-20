Миронова объяснила желание сменить за свой счет гостиницу на чемпионате мира по биатлону

Миронова и ее напарница по команде Ирина Казакевич в пятницу вечером покинули гостиницу рядом с биатлонным стадионом, где они прожили почти месяц. В четверг еще одна российская биатлонистка Евгения Павлова отметила, что команда ошиблась с местом подготовки к чемпионату мира и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное, поскольку она уже два месяца живет на высоте более тысячи метров, что не позволяет ее организму нормально восстановиться.

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова объяснила желанием провести эксперимент смену гостиницы на чемпионате мира в Поклюке. Об этом она рассказала в субботу после эстафеты, в которой российская команда заняла 11-е место.

"На прошлой неделе действительно были некоторые трудности с переездом, но сейчас Международный союз биатлонистов дал согласие на переезд, никаких проблем не возникло. С этим вопросом мы обратились к нашему менеджеру, и все разрешилось. В подробности я не вникала, но на этот раз получилось", - сказала Миронова.

"Знаете, я привыкла делать все лучшее для своего результата. Мы хотели поэкспериментировать, посмотреть, как это будет. Мы стараемся сделать все максимально профессионально", - объяснила биатлонистка тот факт, что сама заплатила за свой переезд.

Миронова отметила, что хуже ее функциональное состояние после переезда не стало. "После перерыва в четыре дня показалось, что сегодня бежалось тяжелее, чем в индивидуалке. Но судя по скорости на дистанции, было иначе", - добавила она.

В воскресенье Миронова и Казакевич выступят в масс-старте, который закроет программу чемпионата мира.