Шашилов заявил, что на него не давили при формировании состава биатлонисток на эстафету

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что на него не оказывалось давления извне при формировании состава команды на эстафету на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом он заявил журналистам после гонки, в которой россиянки заняли 11-е место.

Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой повторила худший результат в истории выступлений на чемпионате мира. В предыдущий раз россиянки финишировали 11-ми на чемпионате мира 2016 года в норвежском Холменколлене.

"Выбор состава - только мое решение. За все в ответе только я, никакого давления на меня не оказывалось", - сказал Шашилов.

"Никто из спортсменок не отказался от гонки, надо же, чтобы спортсмены сами понимали, готовы они бороться или нет, или отдать место подругам, пусть и в кавычках. Но такого не последовало, такой же состав был обговорен заранее", - добавил он.

Шашилов также отметил, что он доволен выступлением в эстафете Павловой, которая в четверг заявила о том, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на плохое состояние, поскольку ей не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее.

"Женя - импульсивная девочка, сегодня она отработала на пятерочку, вывернулась наизнанку, у меня к ней претензий нет", - отметил тренер.