Ларионов отправится в США, чтобы проститься с массажистом "Детройта" Чекмаревым

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прибудет в воскресенье в США, чтобы проститься с массажистом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Сергеем Чекмаревым. Об этом Ларионов рассказал ТАСС.

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл на пресс-конференции сообщил, что Чекмарев скончался на 66-м году жизни.

"У меня нет слов описать произошедшее. Завтра я буду в Детройте. Великий профессионал и выдающийся человек", - сказал Ларионов.

Ларионов выступал за "Детройт" с 1995 по 2003 год с небольшим перерывом, став за это время трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Чекмарев работал в "Детройте" с 1998 года, при нем команда завоевала два Кубка Стэнли (2002, 2008). Ранее на клубном уровне он работал также в "Сан-Хосе", швейцарском "Лугано" и ЦСКА. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России, при нем были завоеваны три золотые награды Олимпийских игр (1984, 1988, 1992) и четыре - чемпионатов мира (1983, 1986, 1989, 1990).