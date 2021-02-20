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Чемпионат мира по биатлону

Майгуров рассказал, что Польховский пережил психологическое потрясение на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России попал в больницу
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Госпитализация главного тренера сборной России по биатлону Валерий Польховского является следствием перенесенного коронавируса и психологического потрясения, которое он пережил во время чемпионата мира в Поклюке. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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Состояние Польховского критически ухудшилось в пятницу, он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где провел несколько часов. В настоящий момент состояние тренера стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России.

"У него общее недомогание, - сказал Майгуров. - Думаю, это последствие перенесенного заболевания. Второй фактор - психологические потрясения. С одной стороны, он переживает за результат команды, с другой - он подвергся критике со стороны средств массовой информации и тех или иных биатлонных экспертов, если их можно так назвать. Организм не железный, но сейчас все стабильно", - сказал Майгуров.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье, пока у российской команды на турнире нет ни одной медали.

Польховский в разные годы работал со сборной России. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.

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РоссияЧемпионат мира по биатлонуМайгуров, Виктор Викторович
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