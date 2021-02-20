Гимнастка Дина Аверина сказала, что допустила немало ошибок на турнире в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина, занявшая в субботу первое место на Кубке чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой считает, что ее выступление на московском турнире далеко от идеального. Об этом Дина Аверина сообщила журналистам.
Дина победила с результатом 109,00 балла. Второе место по итогам Кубка чемпионок заняла Арина Аверина (107,60), третье - еще одна представительница России Лала Крамаренко (104,45).
"У нас еще очень много ошибок. Будем их исправлять и работать дальше. И стараться удивлять болельщиков и соперниц", - сказала Дина Аверина.
Победительница Кубок чемпионов "Газпром" имени Алины Кабаевой определялась по сумме индивидуального многоборья. Также по итогам этого турнира определялись участницы воскресных состязаний московского этапа Гран-при с отдельными снарядами.