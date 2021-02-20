Гимнастка Дина Аверина сказала, что допустила немало ошибок на турнире в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина, занявшая в субботу первое место на Кубке чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой считает, что ее выступление на московском турнире далеко от идеального. Об этом Дина Аверина сообщила журналистам.

Гимнастка Дина Аверина призналась на турнире в Москве, что очень скучала по зрителям

Дина победила с результатом 109,00 балла. Второе место по итогам Кубка чемпионок заняла Арина Аверина (107,60), третье - еще одна представительница России Лала Крамаренко (104,45).

"У нас еще очень много ошибок. Будем их исправлять и работать дальше. И стараться удивлять болельщиков и соперниц", - сказала Дина Аверина.

Победительница Кубок чемпионов "Газпром" имени Алины Кабаевой определялась по сумме индивидуального многоборья. Также по итогам этого турнира определялись участницы воскресных состязаний московского этапа Гран-при с отдельными снарядами.