Дина Аверина считает, что во время пандемии художественная гимнастика не стояла на месте

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина считает, что за время пандемии коронавируса мировая художественная гимнастика не остановилась в развитии. Об этом Дина Аверина сообщила журналистам на московском этапе Гран-при.

Пандемия коронавируса практически на год лишила российских гимнасток возможности встречаться с соперницами из-за рубежа. Московский этап Гран-при по художественной гимнастике стал первым полноценным международным турниром с февраля прошлого года.

"Художественная гимнастика, как мне кажется, во время пандемии не стояла на месте. Все девочки, как и мы, усложнили свои программы, много работали над исполнением элементов, чтобы все смотрелось более гармонично и красиво. Все в хорошей форме, все подходят к Олимпийским играм в хорошем состоянии", - считает Дина Аверина.

Московский этап Гран-при по художественной гимнастике завершится 21 февраля.