Покровская оценила название сборной России на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает положительным тот факт, что на Олимпиаде в Токио российская сборная будет выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Об этом Покровская рассказала ТАСС.

Россияне на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ROC

"Российские цвета это хорошо, ROC - это тоже многое значит, к этому решению мы относимся положительно, - отметила Покровская. - Мы работаем, готовимся к Олимпиаде, мы хотим, чтобы она состоялась и хотим в ней участвовать, вот что главное".

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), разрешено использование лишь сокращенного варианта - ROC. В субботу президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что на экипировке спортсменов будет только логотип ОКР.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии.