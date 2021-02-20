Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Йокеритом" в матче КХЛ

ТАСС, 20 февраля. Хельсинкский "Йокерит" в овертайме уступил московскому "Динамо" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" без зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин (20), Магнус Пяярви-Свенссон (45), Дмитрий Яшкин (47), Андрей Сергеев (60) и Дмитрий Кагарлицкий (62). У проигравших отличились Ииро Пакаринен (32), Давид Скленичка (37 и 40) и Брайан О'Нилл (51).

Защитник "Динамо" Юусо Хиетанен провел 600-й матч в КХЛ, за это время финский хоккеист набрал 280 (87 шайб + 193 передачи) очков. Чешский форвард московского клуба Дмитрий Яшкин забросил 36-ю шайбу в текущем сезоне, установив рекорд КХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для чехов.

"Динамо" продлило победную серию в КХЛ до четырех матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков в 58 матчах. "Йокерит" идет пятым, имея в активе 67 очков после 57 встреч. Ранее хельсинкский клуб гарантировал участие в плей-офф КХЛ. "Динамо" также обеспечило себе участие в борьбе за Кубок Гагарина и гарантировало преимущество домашней площадки в первом раунде.

В следующем матче "Динамо" 23 февраля дома примет екатеринбургский "Автомобилист", а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля на выезде встретится с пекинским "Куньлунем". У "Йокерита" запланированы еще три домашние встречи - с подольским "Витязем" (22 и 23 февраля) и хабаровским "Амуром" (25 февраля).