Саблистка Великая вынуждена пропустить ближайшие старты из-за COVID-19

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая заразилась коронавирусом и по этой причине пропускает "Турнир сильнейших" в Химках, из-за болезни спортсменка, скорее всего, откажется и от участия в Кубке мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Кубок мира в Будапеште, первый международный старт саблисток, пройдет 12-13 марта.

"Соня Великая, к сожалению, заболела коронавирусом. Первый тест показал отрицательный результат на ковид, второй - положительный. Сегодня разговаривали о ее участии на предстоящем турнире в Будапеште. Думаю, если и поедет, то только в качестве туриста, потому что это две недели как минимум, плюс еще две недели на восстановление, это уже месяц", - сказал Мамедов.

"У нас уже многие спортсмены переболели. Вчера, например, врачи не допустили к старту Кирилла Бородачева, у него после легкого коронавируса пульс зашкаливает, сердце выпрыгивает. Последствия все-таки есть, прежде всего это общая усталость, отсутствие выносливости после болезни. Должно пройти время, чтобы спортсмен вернулся в свои привычные кондиции", - добавил тренер.

На Кубке мира будут разыгрываться олимпийские лицензии. Российские саблистки уже обеспечили себе путевки на Игры, как и сборные по рапире и шпаге.

Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. Спортсменка является председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.