Майгуров заявил, что верил в успешное выступление в эстафете на чемпионате мира

ТАСС, 20 февраля. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что верил в успех россиян на текущем чемпионате мира, несмотря на предыдущие результаты. Комментарий Майгурова предоставлен пресс-службой СБР.

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете и завоевали первую медаль на ЧМ

В субботу мужская сборная России заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, завоевав первую медаль на текущем мировом первенстве.

"Мы верили в команду, несмотря ни на что. Все парни молодцы, всем спасибо. Результатом доволен, считаю, что мы можем быть первыми. И мы будем первыми!" - заявил Майгуров.

В предыдущий раз россияне завоевывали медали чемпионата мира в прошлом году. 16 февраля 2020 года Александр Логинов стал бронзовым призером в гонке преследования.

Чемпионат мира завершится 21 февраля мужским и женским масс-стартами.