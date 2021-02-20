Латыпов поделился эмоциями от завоевания первой медали чемпионата мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов отметил, что заключительный отрезок эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке дался ему очень тяжело, поэтому после финиша спортсмену потребовалось время на осознание успеха. Об этом он рассказал журналистам после завоевания медали.
В субботу мужская россияне заняли третье место в мужской эстафете, завоевав первую медаль на текущем мировом первенстве. В составе команды бежали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Латыпов. После заключительной стрельбы Латыпов уходил в гонку вместе со шведом Себастьяном Самуэльссоном, который в итоге сумел оторваться и занял второе место.
"Для нас каждая награда - это победа, - сказал Латыпов. - После финиша потребовалось время, чтобы отойти от гонки. Эмоции ощутил уже после. Когда пришло осознание? Минут через десять".
"На последнем круге была борьба с самим собой, надо было дотерпеть и сохранить место. Сегодня самочувствие было тяжелым. Гонка была очень сложной", - отметил он.
Для биатлониста эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере. Он рассказал, что перед заключительной стрельбой смог справиться с волнением. "Главное - мне удалось отработать в своем темпе. Было напряжение, но оно не преобладало над сознанием. Я старался отработать качественно, что у меня и получилось", - заметил он.
Чемпионат мира завершится 21 февраля мужским и женским масс-стартами.