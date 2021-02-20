Латыпов поделился эмоциями от завоевания первой медали чемпионата мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов отметил, что заключительный отрезок эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке дался ему очень тяжело, поэтому после финиша спортсмену потребовалось время на осознание успеха. Об этом он рассказал журналистам после завоевания медали.

В субботу мужская россияне заняли третье место в мужской эстафете, завоевав первую медаль на текущем мировом первенстве. В составе команды бежали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Латыпов. После заключительной стрельбы Латыпов уходил в гонку вместе со шведом Себастьяном Самуэльссоном, который в итоге сумел оторваться и занял второе место.

"Для нас каждая награда - это победа, - сказал Латыпов. - После финиша потребовалось время, чтобы отойти от гонки. Эмоции ощутил уже после. Когда пришло осознание? Минут через десять".

"На последнем круге была борьба с самим собой, надо было дотерпеть и сохранить место. Сегодня самочувствие было тяжелым. Гонка была очень сложной", - отметил он.