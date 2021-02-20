Каминский объяснил включение Халили в состав эстафеты на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону решил сделать выбор в пользу Карима Халили при формировании эстафетной команды на чемпионат мира в Поклюке, поскольку тот чувствовал себя лучше, чем Антон Бабиков. Об этом журналистам сообщил старший тренер мужской сборной страны Юрий Каминский.

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете и завоевали первую медаль на ЧМ

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В субботу россияне заняли третье место в мужской эстафете, завоевав первую медаль на текущем мировом первенстве. В составе команды бежали Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Выбирали между Антоном Бабиковым и Халили, - сказал Каминский. - Мы посчитали, что функциональное состояние Карима получше".

Для 22-летнего Халили нынешний чемпионат мира является первым в карьере. 29-летний Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете.

Чемпионат мира завершится 21 февраля мужским и женским масс-стартами.