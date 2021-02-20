{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Каминский объяснил включение Халили в состав эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Для 22-летнего биатлониста нынешнее мировое первенство является первым в карьере

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону решил сделать выбор в пользу Карима Халили при формировании эстафетной команды на чемпионат мира в Поклюке, поскольку тот чувствовал себя лучше, чем Антон Бабиков. Об этом журналистам сообщил старший тренер мужской сборной страны Юрий Каминский.

На эту тему
Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете и завоевали первую медаль на ЧМ

В субботу россияне заняли третье место в мужской эстафете, завоевав первую медаль на текущем мировом первенстве. В составе команды бежали Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Выбирали между Антоном Бабиковым и Халили, - сказал Каминский. - Мы посчитали, что функциональное состояние Карима получше".

Для 22-летнего Халили нынешний чемпионат мира является первым в карьере. 29-летний Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете.

Чемпионат мира завершится 21 февраля мужским и женским масс-стартами.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Зимние олимпийские виды спорта
Швейцария примет перенесенный из Осло этап Кубка мира по лыжным гонкам
Соревнования пройдут 13-14 марта
Читать полностью