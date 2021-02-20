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Футбол в Испании

"Леванте" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Атлетико" в чемпионате Испании

Подопечные Диего Симеоне уступили клубу из Валенсии со счетом 0:2
Защитник "Леванте" Робер Пир и нападающий "Атлетико" Луис Суарес EPA-EFE/Chema Moya
Описание
Защитник "Леванте" Робер Пир и нападающий "Атлетико" Луис Суарес
© EPA-EFE/Chema Moya

ТАСС, 20 февраля. Футболисты "Атлетико" со счетом 0:2 уступили "Леванте" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании.

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Голы забили Хосе Моралес (30-я минута) и Хорхе де Фрутос (90+5).

Мадридцы проиграли второй матч в текущем чемпионате. В декабре они потерпели поражение от "Реала" (0:2). С тех пор команда Диего Симеоне не уступала в национальном первенстве на протяжении 11 матчей (девять побед, две ничьи).

"Атлетико" во второй раз за неделю сыграл с "Леванте". Перенесенный матч второго тура, прошедший 17 февраля, завершился вничью (1:1).

Мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 55 очков в 23 матчах и опережая идущий вторым "Реал" на шесть очков. "Леванте" располагается на восьмой строчке с 31 очком в 24 встречах.

В следующем туре "Атлетико" сыграет 28 февраля в гостях с "Вильярреалом". За пять дней до этого команда примет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Челси". "Леванте" на своем поле 26 февраля встретится с "Атлетиком" из Бильбао.

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