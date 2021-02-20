Бартфельд: арбитр верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в кубковом матче с "Динамо"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный арбитр Кирилл Левников справедливо назначил пенальти в ворота "Спартака" во встрече 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу с "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

На 15-й минуте встречи Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, посчитав, что защитник "Спартака" Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи принял решение после консультации с видеоассистентами (VAR).

"Тут движение руки на мяч. Это желтая карточка и 11-метровый. Другого решения быть не может", - сказал Бартфельд.

Встреча проходит на "ВТБ-Арене" в Москве. После первого тайма "Динамо" выигрывает со счетом 1:0.