Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на "Большом шлеме" в Тель-Авиве

ТАСС, 20 февраля. Сборная России по дзюдо завоевала одну серебряную и три бронзовые награды на турнире мировой серии "Большой шлем". Соревнования проходили в Тель-Авиве.

В первый день турнира бронзу российской команде принес Рамазан Абдулаев в весовой категории до 60 кг. Во второй день в весовой категории до 81 кг третье место занял россиянин Аслан Лаппинагов.

В заключительный день чемпион Европы Тамерлан Башаев в весовой категории свыше 100 кг в финале уступил грузину Геле Заалишвили, став серебряным призером, а Нияз Ильясов (до 100 кг) в поединке за бронзу оказался сильнее Зелима Коцоева из Азербайджана.

Турниры серии "Большого шлема" входят в число квалификационных к Олимпийским играм в Токио. Рейтинговая "стоимость" победы на "Большом шлеме" в Израиле составляет 1000 баллов, за второе место дзюдоисты получают по 700 баллов, за третье - по 500.

Следующий турнир мировой серии "Большой шлем" пройдет с 5 по 7 марта в Ташкенте.