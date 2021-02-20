Гунина лидирует после первого дня шахматного турнира Moscow Open

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина одержала победу черными над соотечественницей Аделей Салаховой в партии первого дня международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open-2021. Соревнования проходят в Москве.

Также свои партии в первый день турнира выиграли россиянки Дарья Чарочкина, Анастасия Боднарук, Марина Гусева и Баира Кованова.

У мужчин побед в первый день добились россияне Иван Розум, Никита Афанасьев, Иван Бочаров, Илья Ильюшенок, Сергей Лобанов и Никита Майоров из Белоруссии.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Турнир Moscow Open завершится 28 февраля. Общий гарантированный призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.