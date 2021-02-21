Российская команда G-Drive Racing стала чемпионом азиатской серии "Ле-Ман"

ТАСС, 21 февраля. Российская команда G-Drive Racing стала сильнейшей в азиатской серии "Ле-Ман", выиграв две из четырех гонок сезона. Этот успех также гарантировал G-Drive Racing участие в суточной гонке "24 часа Ле-Мана".

Последняя гонка азиатской серии проходила в субботу на автодроме в Абу-Даби. Первым на финише был экипаж британской команды JOTA, проехавший дистанцию за 4 часа 3 минуты 34,502 секунды. Один из экипажей G-Drive Racing занял второе место с отставанием от победителя в 0,422 секунды, второй экипаж финишировал четвертым (+37,897 секунды).

Две первых гонки азиатской серии прошли 13 и 14 февраля в Дубае. В первый день экипажи G-Drive Racing заняли первое и четвертое места, во второй - первое и второе. В третьей гонке, проходившей в пятницу также в Абу-Даби, экипажи российской команды показали второй и третий результаты.

Cуточная гонка "24 часа Ле-Мана" пройдет с 12 по 13 июня.