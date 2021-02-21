Штангист Михаил Кокляев выиграл в боксерском поединке у видеоблогера Артема Тарасова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Штангист Михаил Кокляев одержал первую победу на боксерском ринге. В четырехраундовом бою супертяжелой весовой категории, прошедшем в подмосковном Красногорске, он выиграл у бойца смешанного стиля (ММА), видеоблогера Артема Тарасова решением судей.

42-летний Кокляев дебютировал в профессиональном боксе в ноябре 2019 года, проиграв Александру Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу, а также ведущим и рефери.

30-летний Тарасов провел первый поединок в профессиональном боксе. В ММА на его счету 6 побед и 1 поражение. Тарасов - известный видеоблогер, на своем канале в Youtube он рассказывает о боевых искусствах и своей жизни.