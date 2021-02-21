Боксеру Федору Чудинову присвоено звание заслуженного мастера спорта

"Я рад зачитать приказ о присвоении Федору Чудинову звания заслуженного мастера спорта", - заявил Щекутьев.

Чудинов ранее провел поединок против малавийва Айзека Чилембы, который завершился вничью.

В послужном списке 33-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Золотой пояс WBA завоевал в декабре 2019 года, один раз его защитил. Этот титул дает россиянину право поспорить за пояс чемпиона мира WBA. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира - кубинец Давид Морель.