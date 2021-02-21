Боксер Чилемба остался недоволен решением судей в поединке против Чудинова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Малавиец Айзек Чилемба недоволен решением судей в поединке против российского боксера Федора Чудинова и готов провести реванш. Об этом Чилемба заявил ТАСС.

Поединок Чудинова и Чилембы, состоявшийся в ночь на воскресенье в подмосковном Красногорске, завершился вничью.

"Чудинов забрал два-три раунда, я - остальные. Поэтому я не очень понял решение. Я старался работать внимательно и активно. Сейчас мне нужно отдохнуть, а потом, если мы решим, что нужен реванш, то сделаем это", - сказал Чилемба.