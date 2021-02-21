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Бокс

Боксер Чилемба остался недоволен решением судей в поединке против Чудинова

Бой завершился вничью
Федор Чудинов и Айзек Чилемба Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Чудинов и Айзек Чилемба
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Малавиец Айзек Чилемба недоволен решением судей в поединке против российского боксера Федора Чудинова и готов провести реванш. Об этом Чилемба заявил ТАСС.

Поединок Чудинова и Чилембы, состоявшийся в ночь на воскресенье в подмосковном Красногорске, завершился вничью.

"Чудинов забрал два-три раунда, я - остальные. Поэтому я не очень понял решение. Я старался работать внимательно и активно. Сейчас мне нужно отдохнуть, а потом, если мы решим, что нужен реванш, то сделаем это", - сказал Чилемба.

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