"Зенит" и "Спартак" остались за бортом. Стартовала 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Действующий победитель Бетсити - Кубка России по футболу петербургский "Зенит" и московский "Спартак" вылетели из турнира на стадии 1/8 финала, потерпев поражения от тульского "Арсенала" и столичного "Динамо". Занимающие первое и третье места в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы уступили со счетом 1:2 и 0:2 соответственно.

"Зенит" и "Арсенал" сошлись в первом официальном матче 2021 года с участием российских клубов на внутренней арене. Перед матчем на стадионе в Санкт-Петербурге демонстрировалась надпись, посвященная всероссийской акции "Защитим ветеранов". Сейчас проходят масштабные акции в поддержку и защиту ветеранов Великой Отечественной войны. Известные актеры, режиссеры, представители бизнеса и общественных организаций, активные граждане выражают свою позицию по отношению к сохранению памяти и уважения к ветеранам. Игра против "Арсенала" стала 200-й для нападающего Артема Дзюбы в составе "Зенита". За время выступлений за сине-бело-голубых он забил 86 голов и отдал 57 результативных передач. В 2018 году перед домашним чемпионатом мира форвард на правах аренды играл за "Арсенал", в 10 матчах за туляков он отметился шестью забитыми мячами. "Зенит" открыл счет на 19-й минуте - отличился полузащитник Далер Кузяев. Несмотря на быстрый пропущенный мяч, "Арсенал" сумел одержать волевую победу, отправив два мяча в ворота Андрея Лунева. Равенство на 25-й минуте восстановил нападающий Кирилл Панченко, а спустя 12 минут гости вышли вперед благодаря реализованному защитником Робертом Бауэром пенальти. Второй гол туляки забили с пенальти, назначенного за игру рукой капитана "Зенита" Деяна Ловрена, одиннадцатиметровый удар был назначен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). "Уберите VAR. Я предпочту человеческую ошибку. Скоро на поле не будет арбитров, все будет решать искусственный интеллект", - написал после игры в Twitter хорватский защитник. Этот матч стал 14-м в истории встреч "Зенита" и "Арсенала" - туляки одержали четвертую победу при восьми поражениях и двух ничьих. Гости сумели добыть победу в Санкт-Петербурге впервые с октября 2017 года, тогда они были сильнее со счетом 1:0. Победа "Арсенала" - подарок болельщикам на 23 февраля Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда смогла обыграть "Зенит" за счет дисциплины и создания качественных моментов у ворот соперника. "Мы понимали, куда приехали. Все понимали, кто фаворит. Провели достаточно неплохой матч с серьезной командой", - отметил наставник туляков. В свою очередь главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры посетовал на большое количество ошибок в обороне. "Что касается атаки, то те моменты, которые у нас были, не смогли реализовать. Побеждает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает. Понятно, что в разных кондициях игроки - кто-то больше тренировался, кто-то меньше. Но с точки зрения самого результата это не имеет значения", - подчеркнул специалист, слова которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

"В начале матча, первые 10 минут может быть, до забитого гола неплохо контролировали мяч, хорошо двигались. А после забитого попросту стали позволять сопернику спокойно принимать мяч, подавать в простых ситуациях. Наша оборонительная игра - я говорю не только о линии защиты, но и обо всей команде - была далека от оптимальной. Не много моментов позволили создать, но все наши ошибки были достаточно грубыми и, как следствие, привели к пропущенным мячам. Кусочками получалось, кусочками - нет, мы постарались освежить, но особых дивидендов с этого не получили", - добавил он. Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев в разговоре с ТАСС отметил, что выиграть у "Зенита" на его поле дорогого стоит вне зависимости от того, идет речь о чемпионате или Кубке России. "Победили за счет характера и хорошей организации, при этом создали больше моментов, чем соперник, - отметил собеседник агентства. - Мало кто верил в нас перед этой игрой, но ребята не зря работали и терпели на сборах. Благодарен команде за этот матч, преподнесли отличный подарок и себе, и болельщикам ко Дню защитника Отечества". В дерби "Динамо" - "Спартак" не обошлось без пенальти и VAR Дерби между "Динамо" и "Спартаком" на "ВТБ-Арене" стало самым статусным противостоянием на стадии 1/8 финала Кубка России, его посетили 11 320 зрителей. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу динамовцев - полузащитник Даниил Фомин реализовал пенальти на 16-й минуте игры, а нападающий Константин Тюкавин на 70-й удвоил преимущество своей команды. Команды в четвертый раз в истории встретились в рамках этого турнира, и бело-голубые одержали третью победу при одном поражении. Хозяева поля прервали серию из пяти игр, в которых они не могли обыграть красно-белых (две ничьи, три поражения). Еще за неделю до матча возможность его проведения была под вопросом - по прогнозу синоптиков температура воздуха в день игры в Москве могла опуститься до отметки минус 20 градусов, тогда как по регламенту Кубка России, если температура ниже минус 15 градусов, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается, игра переносится. Окончательное решение о проведении встречи при согласии обеих команд остается за главным арбитром. За час до стартового свистка произошел контрольный замер температуры и, как сообщил ТАСС начальник "Динамо" Александр Удальцов, градусник показал допустимые -6.

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Главным антигероем встречи стал арендованный у английского "Челси" защитник "Спартака" Виктор Мозес. В первом тайме с его участием произошел спорный эпизод, после которого в ворота "Спартака" был назначен пенальти. А во второй половине встречи, на 81-й минуте, нигериец получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Как и в случае со вторым голом в ворота "Зенита", одиннадцатиметровый был назначен после вмешательства VAR и просмотра повтора арбитром Кириллом Левниковым. Мнения о правильности такого решения разделились. В разговоре с ТАСС бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что в том моменте "пенальти и близко нет", тогда как бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд поддержал позицию арбитра, мотивировав это тем, что со стороны Мозеса было движений рукой в сторону мяча. Главные тренеры обеих команд во флеш-интервью в эфире "Матч Премьер" не стали много внимания уделять пенальти, с которого был забит победный для "Динамо" мяч. Наставник красно-белых Доменико Тедеско и вовсе отказался обсуждать этот эпизод, заявив, что больше не комментирует решения арбитров. Его коллега Сандро Шварц в свою очередь отметил, что не видел момента, поэтому и не может сказать, был ли 11-метровый. Первый гол "Динамо" изменил игру Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц на послематчевой пресс-конференции назвал победу над "Спартаком" заслуженной. "Матч складывался тяжело, но я считаю, что мы хорошо вошли в игру и хорошо сыграли при переходах из обороны в атаку, - отметил он. - После того как мы открыли счет, у нас были еще моменты. В целом я доволен игрой своей команды". Также он отметил автора второго гола "Динамо" - 18-летнего нападающего Константина Тюкавина, который после подачи со штрафного пяткой из неудобного положения отправил мяч в сетку ворот Александра Максименко. "Виден фантастический прогресс в игре Тюкавина, он играет на команду. Считаю, что он сегодня забил очень важный и заслуженный гол", - сказал немецкий специалист. Наставник "Спартака" Доменико Тедеско в свою очередь отметил, что его команда хорошо начала матч. "У нас были хорошие моменты, но "Динамо" использовало первый же свой момент, и это изменило игру, - подчеркнул он. - В такие моменты всегда непросто, особенно когда команда молодая. Потом мы рисковали чуть больше, чем нужно, но сохраняли структуру".

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