"Колорадо" обыграл "Вегас" в прерывавшемся из-за растаявшего на озере Тахо льда матче НХЛ

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин провел на льду 9 минут 14 секунд и не отметился результативными действиями. Всего на счету Ничушкина 14 матчей в нынешнем сезоне НХЛ, в которых он забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе победителей шайбы забросили Сэмуэль Жирар (3-я минута), Натан Маккиннон (32) и Девон Тэйвз (54). У проигравших отличились Алек Мартинес (28) и Алекс Так (55).

Встреча прошла на специально смонтированной площадке на берегу озера Тахо (штат Невада) под открытым небом. Матч начался в полдень по местному времени, но после первого периода был прерван из-за тающего льда. Лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск). Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную "Зимнюю классику", игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.

"Колорадо" набрал 19 очков после 14 матчей и занимает третье место в таблице Западного дивизиона. "Вегас" с 21 очком после 15 игр идет на второй позиции.

Следующий матч "Колорадо" и "Вегас" проведут друг против друга 23 февраля.