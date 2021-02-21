Рублев считает, что Медведев способен победить Джоковича в финале Australian Open

"Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих: и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал", - сказал Рублев.

В четвертьфинале Рублев уступил Медведеву в трех сетах. По словам Рублева, ему не сложно было играть против друга и партнера по сборной России: "Легко [играть], потому что это часть нашего дела. Мы не можем контролировать - играть против друга или против того, с кем не общаемся. Мы же не выбираем, это часть спорта. К этому я отношусь спокойно, и никакой злости не может быть. Может быть, обида в плане поражения, но это безотносительно того, друг или нет".

"В любом случае свое выступление оцениваю положительно, могу быть благодарен за все, что случилось, за результат, - отметил Рублев. - Не хватало же эмоций - не контролировал в очередной раз. Буду стараться полностью это убирать, чтобы в следующий раз такого не повторялось".

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), россиянин поднимется как минимум на третье место в обновленной версии рейтинга, в случае победы в финале он станет вторым. Медведев завоевал девять титулов под эгидой ATP, его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году и Australian Open в 2021 году. В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, на данный момент составляет 20 матчей.