Двукратный чемпион НБА По Газоль опроверг сообщения о переходе в "Барселону"

ТАСС, 21 февраля. Испанский центровой По Газоль, дважды становившийся победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), опроверг сообщения о переходе в "Барселону". Об этом он написал в своем Twitter.

В субботу испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что 40-летний Газоль достиг договоренности о подписании контракта с "Барселоной" до конца нынешнего сезона, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Токио. Газоль не выходил на площадку с марта 2019 года из-за проблем со здоровьем.

"Услышав новости из Испании, хочу сообщить, что в данный момент сконцентрирован на восстановлении и пока не готов вернуться на площадку, - написал Газоль. - Большое спасибо за поддержку".

Последним клубом Газоля был "Портленд", с которым он подписал контракт летом 2019 года. В ноябре того же года испанец покинул команду, не проведя за нее ни одного матча. В последний раз он выходил на площадку в марте 2019 года в составе "Милуоки".

Газоль является двукратным чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" (2009, 2010), шесть раз принимал участие в Матче всех звезд. Он был выбран в первом раунде драфта под общим третьим номером "Атлантой" в 2001 году, испанец был признан новичком года в НБА. Газоль также выступал за "Мемфис", "Чикаго", "Сан-Антонио" и "Милуоки", он провел 1 226 игр за 18 сезонов, в среднем набирал 17 очков, делал 9,2 подбора, сумел набрать более 20 000 очков и сделать более 10 000 подборов. В начале карьеры Газоль играл за "Барселону", в составе которой стал двукратным чемпионом страны.

Вместе со сборной Испании Газоль дважды завоевал серебряные (2008, 2012) и один раз бронзовые медали (2016) на Олимпийских играх, один раз побеждал на Кубке мира (2006), трижды - на чемпионате Европы (2009, 2011, 2015).