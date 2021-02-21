Российским лыжникам разрешено тренироваться в форме сборной до официального старта ЧМ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники, отобравшиеся на чемпионат мира в германский Оберстдорф, имеют право выходить на тренировки в форме сборной до 23 февраля. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF. В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

"До начала чемпионата мира мы можем использовать экипировку российской сборной, - заметил Турышев. - С 23 февраля, когда непосредственно начнется чемпионат мира, мы должны заклеить все флаги и гербы. Сейчас никаких проблем нет, потому что официальный запрет действует только на период чемпионата мира и Олимпийских игр. Поэтому наши спортсмены в настоящее время тренируются в старой экипировке, хотя некоторые лыжники уже получили новую, нейтральную".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.