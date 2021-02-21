Бригада технических работников площадки на озере Тахо признана первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 21 февраля. Бригада технических работников, которая восстанавливала качество льда на площадке на озере Тахо во время прерывавшегося матча между "Колорадо" и "Вегасом", признана первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В воскресенье "Колорадо" обыграл "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на специально смонтированной площадке рядом с озером Тахо (штат Невада) под открытым небом. Матч начался в полдень по местному времени, но после первого периода был прерван из-за тающего льда, лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск), таким образом, перерыв между первым и вторым периодами составил больше девяти часов. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную "Зимнюю классику", игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.
Вторая звезда была присуждена разминке "Питтсбурга" перед тысячным матчем капитана команды Сидни Кросби в регулярных чемпионатах НХЛ - против "Айлендерс" (3:2). Хоккеисты вышли на лед в свитерах с 87-м номером нападающего и все вместе одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.
33-летний Кросби стал первым игроком в истории "Питтсбурга", сыгравшим за команду 1 000 матчей. "Питтсбург" выбрал канадца под общим первым номером на драфте 2005 года, всего он набрал 1 278 очков (468 шайб + 810 результативных передач) в НХЛ. Кросби - трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в плей-офф на его счету 168 матчей и 189 (68+121) очков.
Третьей звездой дня названы ретро-свитеры "Аризоны", которая проиграла дома "Лос-Анджелесу" со счетом 2:4.