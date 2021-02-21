Бригада технических работников площадки на озере Тахо признана первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 21 февраля. Бригада технических работников, которая восстанавливала качество льда на площадке на озере Тахо во время прерывавшегося матча между "Колорадо" и "Вегасом", признана первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В воскресенье "Колорадо" обыграл "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на специально смонтированной площадке рядом с озером Тахо (штат Невада) под открытым небом. Матч начался в полдень по местному времени, но после первого периода был прерван из-за тающего льда, лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск), таким образом, перерыв между первым и вторым периодами составил больше девяти часов. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную "Зимнюю классику", игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.