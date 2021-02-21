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Футбол в России

"Спартак" не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по матчу с "Динамо"

Первый гол в матче 1/8 финала Кубка России динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры
Игроки "Спартака" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский "Спартак" не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча 1/8 финала Бетсити - Кубка России против столичного "Динамо". Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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В субботу "Спартак" уступил "Динамо" со счетом 0:2. Первый гол динамовцы забили с пенальти, назначение которого вызвало споры.

"Спартак" не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с "Динамо". Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить", - сказал Фетисов.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). "Динамо" в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", "Спартак" в тот же день примет казанский "Рубин".

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