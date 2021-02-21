Свыше 130 тыс. зрителей посетило матчи Australian Open

ТАСС, 21 февраля. Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, который завершится в Мельбурне в воскресенье, посетило в общей сложности 130 374 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В заключительный, 14-й игровой день на финальный матч в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым пришли 7 426 зрителей. Финальный матч проходит в эти минуты, Джокович ведет по сетам со счетом 2-0. Ранее в воскресенье состоялся финал в мужском парном разряде, в котором хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек обыграли американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери.

Открытый чемпионат Австралии начался 8 февраля. Изначально соревнования проходили в присутствии зрителей - на все корты допускалось максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости). С прошлой субботы зрителей перестали допускать на матчи из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория. С четверга матчи турнира снова проводились в присутствии зрителей - максимум 7 477 человек на каждом матче (примерно 50% от арены имени Рода Лейвера, которая приняла полуфинальные и финальные матчи в одиночных разрядах).